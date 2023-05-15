Красноярским фермерам компенсируют ущерб от африканской чумы свиней на 40 млн рублей

Власти Красноярского края направят 40 млн руб. для компенсации ущерба фермерам, пострадавшим от вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в марте 2023 года. Более 3 млн руб. будет выделено 46 фермерам в селе Малая Минуса, где возник очаг АЧС, остальное будет направлено фермерам из населенных пунктов Минусинского района, Каратузского и Курагинского районов, сообщает «Интерфакс». Полностью ущерб будет компенсирован всем фермерам, кроме тех, по чьей вине произошло распространение АЧС.

В марте из-за вспышки вируса АЧС в Красноярском крае было уничтожено более 2 тыс. свиней. На территории Минусинска и Минусинского района режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Свиньи были изъяты в радиусе 5 км от очага заболевания.

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Анна Егорова