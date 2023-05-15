Для муниципалитета Ярославля купят новую систему голосования

Мэрия Ярославля предлагает внести изменения в городской бюджет и заложить закупку новой системы электронного голосования для муниципалитета. Проект изменений бюджета 15 мая рассмотрят на бюджетной комиссии муниципалитета.

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Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Пленарное заседание муниципалитета

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Закупку системы для голосования предлагается осуществить в 2024 году, средства выделяются в рамках муниципальной программы «Муниципальное управление в городе Ярославле в 2023-2025 годах». Стоимость новой системы электронного голосования составит 38,73 млн руб. Деньги планируется взять из резервного фонда мэрии.

Из других значимых корректировок бюджета предлагается выделить 10 млн руб. МБУ «Горзеленхозстрой» на закупку новой техники, за счет перераспределение ассигнований 3,86 млн руб. планируется потратить на замену плиточного покрытия у ярославского музея-заповедника.

Андрей Иванов