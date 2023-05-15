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Спрос на свадебные услуги в Ижевске вырос на 116% за весну

В столице Удмуртии с марта по апрель спрос на свадебные услуги вырос на 116%, сообщает пресс-служба Авито Услуги. При этом чаще всего будущие молодожены искали фотографов, интерес к которым вырос на 146%, трансфер для гостей — 83%, декораторов — 61%.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

Вместе с тем ведущих на свадьбу этой весной искали на 106% чаще, а предложений от специалистов стало больше на 25%. Спрос на изготовление свадебного торта вырос сразу в 13,5 раз, а объявлений от профессиональных кондитеров стало больше в 7 раз.

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