Спрос на свадебные услуги в Ижевске вырос на 116% за весну

В столице Удмуртии с марта по апрель спрос на свадебные услуги вырос на 116%, сообщает пресс-служба Авито Услуги. При этом чаще всего будущие молодожены искали фотографов, интерес к которым вырос на 146%, трансфер для гостей — 83%, декораторов — 61%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Вместе с тем ведущих на свадьбу этой весной искали на 106% чаще, а предложений от специалистов стало больше на 25%. Спрос на изготовление свадебного торта вырос сразу в 13,5 раз, а объявлений от профессиональных кондитеров стало больше в 7 раз.