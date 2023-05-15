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В опрокидывании судна на воздушной подушке на Волге обвинили капитана

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении капитана судна на воздушной подушке, которое опрокинулось на Волге в апреле 2022 года. Ему инкриминируется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«Уголовное дело направлено в Самарский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу»,– говорится в сообщении.

Фото: Центральное МСУТ СКР

Происшествие случилось во время непогоды. Судно «Нептун-7» с 11 пассажирами на борту плыло из Самары в Рождествено. По версии следствия, из-за того, что капитан нарушил правила вождения и скоростного режима, а также из-за попутно-бокового ветра и волн судно опрокинулось.

Установлено, что командир не эвакуировал пассажиров и членов экипажа и покинул «Нептун-7» одним из первых. В результате происшествия один пассажир утонул, а судовладельцу и имуществу пассажиров был нанесен ущерб на сумму более 10 млн руб.

Георгий Портнов

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