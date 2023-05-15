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Большегруз «Ивеко» насмерть сбил пешехода в Северском районе

В Северском районе большегруз «Ивеко» с прицепом насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Фото: отдел пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю

Фото: отдел пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю

Авария произошла 14 мая около часа ночи в районе 58-го км автодороги «Краснодар — Верхнебаканский». По предварительным данным, 57-летний водитель большегруза наехал на 36-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте и на верхней одежде которого не было светоотражающих элементов.

В результате ДТП пешеход погиб на месте. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Татьяна Ручкина

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