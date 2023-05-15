На Кубани девять памятников археологии признали объектами культурного наследия федерального значения

Девять памятников археологии получили статус объектов культурного наследия федерального значения в Краснодарском крае. Среди них курганы в Успенском районе и Армавире. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Всего в крае под государственной охраной находится более 15 тыс. объектов археологического наследия. Это городища, курганы, грунтовые могильники, стоянки, дольмены, древние некрополи, крепости, храмы»,— подчеркнул вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

Экспертизу проводило за счет краевых бюджетных средств Краевое управление охраны объектов культурного наследия. В 2022 году, по данным администрации региона, на Кубани работали более 200 экспедиций, которые проводили археологические раскопки и разведки. Они нашли уникальные объекты и предметы, пополнившие коллекции музеев Краснодарского края, а также выявили более 100 ранее неизвестных памятников археологии.

Олег Исаев

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