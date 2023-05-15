Руководителем челябинского реготделения Союза машиностроителей России стал гендиректор АЗ «Урал»

Новым председателем челябинского регионального отделения Союза машиностроителей России назначен гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев. Первым заместителем председателя утвержден ректор ЮУрГУ Александр Вагнер. Об этом сообщают в областной структуре.

В связи с истечением сроков прекращены полномочия главы областного отделения Антона Лобанова, членов регионального совета и ревизионной комиссии.

«Пришло время внесения определенных изменений в состав регионального отделения Союза машиностроителей. Эти изменения инициированы, в том числе губернатором Алексеем Текслером, а также федеральным руководством», — прокомментировал министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

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