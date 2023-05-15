«МегаФон» планирует присоединить два актива, выкупленных у USM

Акционеры ПАО «МегаФон» обсудят вопрос о реорганизации путем присоединения ООО «МегаФон Финанс», системного интегратора ООО «Талмер» и разработчика мобильных платежных инструментов ООО «ИнПлат». Внеочередное собрание пройдет 26 июня в заочной форме. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«МегаФон» выкупил у холдинга USM «Талмер» в декабре 2022 года, «ИнПлат» — в январе 2023-го.

«Талмер» специализируется на строительстве центров обработки данных и создании сетевой инфраструктуры. По итогам 2022-го выручка компании составила 6,3 млрд руб., чистый убыток — 713,9 млн руб.

«ИнПлат» разрабатывает мобильные платежные инструменты, он обрабатывает до 80% потока платежей со счетов телефонов. Выручка в 2022 году достигла 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 280,7 млн руб.

Олеся Павленко