Уральские контрабандисты пытались вывезти в Китай 100 тонн нефрита

Таможенники задержали четырех жителей Екатеринбурга и Челябинска, которые пытались вывезти в Китай 100 тонн нефрита, нелегально добытого в России. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Стоимость нефрита оценили в 100 млн руб.

По данным таможни, уральцы планировали вывозить нефрит в Беларусь, где его должны были оформлять подставную фирму с изменением страны происхождения товара. Оттуда полудрагоценный камень должен был отправляться в Китай.

Их задержали, когда они пытались вывезти первую партию весом 13 тонн и стоимостью более 12 млн руб. Впоследствии оперативники нашли еще 87 тонн камня.

В отношении предполагаемых контрабандистов возбудили уголовное дело о контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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