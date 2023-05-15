Мать с отчимом, выгнавшие на мороз пятилетнего сына, приговорены к четырем годам колонии

В Алтайском крае суд вынес приговор в отношении 27-летней жительницы Шелаболихинского района и ее 35-летнего сожителя. Они признаны виновными в причинении физических или психических страданий детям «путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями» (ст. 117 УК РФ), а также применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

Кроме того, женщину судили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнему (ст. 112 УК РФ) и ненадлежащее исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ).

Суд приговорил фигурантку дела к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, мужчину к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, сожители на протяжении длительного времени издевались над детьми 2020, 2016 и 2015 годов рождения. При этом дети были лишены питания и одежды, не обучались в детских учреждениях, родители злоупотребляли спиртным в присутствии несовершеннолетних, говорится в сообщении СУ СКР по Алтайскому краю.

В январе прошлого года «Ъ-Сибирь» писал, о возбуждении в отношении обвиняемых дела после того, как родители выгнали из дома на мороз без одежды и обуви пятилетнего сына. Продолжительное время мальчик находился на улице, пока его не увидела местная жительница. После инцидента сотрудники полиции изъяли детей из семьи.

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Лолита Белова