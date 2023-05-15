В Краснодаре летом планируют начать строить ливневку в районе Дмитриевской Дамбы

В Краснодаре до конца мая планируют заключить муниципальный контракт и уже летом начать строительство ливневки по улице Дмитриевская Дамба — от ул. Горького до ул. Суворова. Сейчас идет электронный аукцион по выбору подрядчика, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Много нареканий у нас от жителей на работу ливневок. Недавние проливные дожди снова указали на эти болевые точки. Тема для нас и горожан очень важная. Надеяться на федеральные программы по модернизации сетей ливневой канализации мы пока не можем»,— отметил глава города Евгений Наумов.

Также почти готовы проекты по строительству ливневок еще по шести адресам. Они появятся по улицам: Беговая (от бульвара Строителей до ул. Заречной), Садовая и Шевченко в Пашковском жилом массиве, в районе пересечения улиц 2-я Пятилетка и Ставропольская, Братьев Дроздовых (от дома №29 до ул. Вишняковой), в районе Раздельного и Пригородного проездов в поселке Северном и в районе стадиона «Кубань». По всем этим проектам летом планируется получить положительную экспертизу, а в 2024 году — приступить к работам.

Кроме того, сейчас формируются земельные участки для строительства двух канализационно-насосных станций. Они позволят решить вопрос по отводу дождевой воды с улиц Российская и Восточно-Кругликовская в ливневый коллектор по улице Петра Метальникова.

Летом планируется также получить положительное заключение госэкспертизы по реконструкции водоотводного канала по балке реки Осечки. Параллельно идут подготовительные работы для строительства ливневки вдоль Западного обхода. Работы завершат к ноябрю 2025 года.

В этом году планируют спроектировать сети ливневой канализации по 1-му проезду Айвазовского (от дома №23 до ул. Свободной) и улице Таманской (от дома №159/1 до ул. Ставропольской).

Татьяна Ручкина

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