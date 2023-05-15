СДС передал доли в шахте «Листвяжная» и шахтоуправления «Майское» в залог ВТБ

АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» передало принадлежащие ему 100% долей в ООО «Шахтоуправление «Майское» и ООО «Шахта «Листвяжная» ПАО «Банк ВТБ». Как следует из выписок из ЕГРЮЛ по обоим предприятиям, основанием для залога выступает договор от 5 мая 2023 года, само удостоверение договора залога было проведено нотариусом 12 мая.

По данным сайта «СДС-Угля»«Майское» ведет открытую добычу угля в Прокопьевском районе на разрезе «Первомайский» мощностью 6,5 млн тонн , в состав ООО «Листвяжная» входит одноименные угольная шахта и обогатительная фабрика производительностью 6 млн тонн в Белово. Оба предприятия добывают энергетический уголь марки Д.

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Игорь Лавренков, Кемерово