Воронежский суд арестовал женщину по подозрению в пропаганде терроризма в Telegram

Центральный райсуд Воронежа заключил под стражу до 8 июля женщину по фамилии Корелова, подозреваемую в публичных призывах к осуществлению терроризма через интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемая является приверженцем «радикальных течений религии ислам и экстремистских взглядов». В феврале-июне 2022 года через Telegram она разместила «в открытом доступе» видеоролики с оправданием и пропагандой терроризма. Эксперты Воронежского регионального центра судебной экспертизы Минюста обнаружили в видеозаписях признаки «побуждения к ведению вооруженного джихада», пропаганды идеологии ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство») и оправдания насильственных действий членов этой группировки.

Олег Мухин

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