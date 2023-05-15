В строительной компании холдинга «Метафракс Групп» сменился гендиректор

Совет директоров ООО «Метатрансстрой», входящего в состав холдинга «Метафракс Групп», назначил нового генерального директора компании. Как сообщает пресс-служба холдинга, предприятие возглавил Евгений Березин. На этой должности он сменил Александра Геровича, который руководил «Метатрансстроем» с 2019 года. В ЕГРЮЛ, по данным Kartoteka.ru, информация о смене руководителя общества пока не внесена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Метафракс Групп» Фото: «Метафракс Групп»

Евгений Березин родился в 1981 году в городе Зима Иркутской области. Окончил Иркутский государственный университет по специальности «Геология», получил дополнительное образование в Независимом центре сертификации и экспертиз (Москва) по специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Экономика и управление на предприятии». Профессиональный путь начинал в Восточной Сибири. Работал диспетчером нефтегазового месторождения, затем мастером. Позже занимался строительством установок комплексной подготовки газа, компрессорных станций, объектов инфраструктуры и социальной сферы, контролировал доставку крупнотоннажного негабаритного оборудования, обеспечивал функционирование спецтехники. С февраля 2022 года работал заместителем руководителя проекта по строительству в АО «Метафракс Кемикалс», головной компании «Метафракс Групп».

ООО «Метатрансстрой» предоставляет полный спектр услуг в сфере промышленного и гражданского строительства, а также услуги по предоставлению грузовой, пассажирской и дорожно-строительной техники. Выручка в 2021 году — 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 34,2 млн руб.