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В Ростовской области объем коммерческих грузоперевозок вырос на 47% в 2022 году

Объем перевезенных на коммерческой основе грузов юрлицами и индивидуальными предпринимателями Ростовской области в 2022 году составил 29,1 млн т. Это на 47% больше, чем в 2021 году, сообщает Ростовстат.

Грузооборот составил 8,7 млрд тонно-км (+33%). В сравнении с предыдущим годом показатели работы грузового транспорта выросли, но при этом средняя дальность грузоперевозок снизилась на 32 км, с 330,7 км до 298,7 км.

По данным Ростовстата, на начало 2023 года в организациях области и у индивидуальных предпринимателей (кроме микропредприятий и физлиц) насчитывалось 34,6 тыс. грузовых автомобилей.

Кристина Федичкина

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