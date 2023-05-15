Суд признал недействительной сделку по продаже «Городских аптек» в Пензе

Арбитражный суд Пензенской области признал недействительной сделку между АО «Городские аптеки» и ООО «РКОН». Аннулирована купля-продажа четырех нежилых помещений. Решение судьи Натальи Гук от 4 мая опубликовано в картотеке дел инстанции.

Иск подали мэрия Пензы и ее управление муниципальным имуществом. Речь идет о сделке от 5 августа прошлого года. Тогда «РКОН» приобрело у «Городских аптек» за 5,31 млн руб. нежилые помещения на Лядова, 30; Ватутина, 8; Терновского, 21А; Каракозова, 75.

В ходе судебной экспертизы удалось установить рыночную стоимость объектов — 10,2 млн руб.

Согласно данным kartoteka. ru, единственным бенефициаром АО «Городские аптеки» является администрация Пензы. На момент совершения сделки генеральным директором общества был указанный в решении суда третьим лицом Алексей Рогонов. 27 сентября прошлого года исполняющим обязанности руководителя стал Александр Бычков. Иск поступил в суд 16 сентября.

«Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня принятия решения», — говорится в решении инстанции.

Дарья Васенина