Новочеркасский BONUM потратит на импортозамещение комплектующих 250 млн рублей

Предприятие BONUM в ближайшие три года планирует инвестировать в производство комплектующих 250 млн руб. Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, его слова приводятся в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается, что компания активно занимается локализацией ключевых комплектующих для грузовой техники. В этом месяце региональный фонд развития промышленности Ростовской области одобрил BONUM заем 50 млн руб. на покупку оборудования для производства комплектующих, которые ранее закупались за рубежом.

На заводе уже локализовали производство корзины для запасного колеса и боковой защиты. «Инженерами компании также разработаны и реализованы замки и опоры для гидроцилиндров зерновоза, которые ранее также закупались в Европе. Кроме того, практически завершена работа и по локализации задних распашных ворот на шторном полуприцепе»,— отмечается в сообщении.

Кристина Федичкина