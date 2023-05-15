В Челябинской области задержали 100 тонн контрабандного нефрита

Сотрудники таможни в Челябинской области пресекли попытку преступной группы нелегально вывезти из страны в Китай 100 т незаконно добытого нефрита. Как сообщают в telegram-канале ФТС, согласно разработанной злоумышленниками схеме полудрагоценный камень должны были доставить сначала в Белоруссию, где через подставную организацию оформить на него документы и отправить в КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФТС России Фото: ФТС России

В первой партии, задержанной таможенниками, было 13 т минерала стоимостью 12 млн руб. После этого сотрудники ведомства обнаружили еще 87 т. Общая стоимость всего обнаруженного нефрита оценивается в 100 млн руб. Установлены члены преступной группы – четверо мужчин, проживающих в Екатеринбурге и Челябинске. Все они признали свою вину. По делу о контрабанде им грозит до 12 лет лишения свободы.

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