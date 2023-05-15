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Коммерсантъ FM
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Президент Словакии назначила временное правительство

Президент Словакии Зузана Чапутова представила список членов временного правительства, которое будет заседать до досрочных парламентских выборов 30 сентября 2023 года, сообщает портал «aktuality.sk». Премьер-министром станет экономист, бывший исполнительный директор и член набсовета Национального банка страны Людовит Одор.

Господин Одор подчеркивает, что приоритетами нового кабинета станет верстка бюджета на 2024 год и создание плана восстановления словацкой экономики, указывает портал. Президент ожидает от нового правительства «спокойных и компетентных» решений.

Проведение досрочных выборов 30 сентября 2023 года парламент Словакии утвердил 31 января 2023 на фоне политического кризиса — в декабре 2022 года депутаты выставили вотум недоверия коалиционному правительству Эдуарда Хегера. По данным «Интерфакса», шансы на победу на будущих выборах есть у оппозиции, лидеры которой (в частности, бывший глава правительства Роберт Фицо), выступают против антироссийских санкций ЕС.

Григорий Лейба

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