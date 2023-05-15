После открытия Крымского моста республику посетили 36,2 млн человек

За пять лет после открытия автодорожной части Крымского моста республику посетили 36,2 млн человек. По транспортному переходу через Керченский пролив в обе стороны проехало почти 24 млн машин, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минтранс РФ Фото: минтранс РФ

«Менее чем за два с половиной года было построено уникальное сооружение, которое стало важным шагом в развитии дорожно-транспортного комплекса как самого полуострова, так и всего юга России»,— отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Он напомнил, что правительство РФ приняло концепцию транспортной стратегии, в которую помимо Крымского моста вошли автодороги Краснодарского края на подходах к Керченскому проливу, подход к мосту со стороны Керчи и новая трасса А-291 «Таврида». Сейчас продолжается строительство и реконструкция трассы А-290 Новороссийск — Керчь, завершить работы на ней планируется уже в 2024 году. Только в 2023 году в Крыму планируют привести в нормативное состояние почти 190 км региональных и местных дорог. Работы пройдут на 17 объектах.

В апреле 2014 года президент РФ Владимир Путин поручил построить Крымский мост до декабря 2018 года. 15 мая 2018 года строительство автодорожной части было завершено. Ее протяженность составила 19 км, мост считается самым длинным в Европе. Движение по нему открыли на следующий день. Только за первые сутки по объекту проехали более 20 тыс. транспортных средств.

Фотогалерея Крымскому мосту 5 лет Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В августе 2015 года была забита первая свая Крымского моста. Чтобы достать до твердого дна, их приходилось вбивать на глубину до ста метров. Всего при строительстве моста забито 5,5 тыс. свай Фото: kerch.com.ru 18 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин проинспектировал строительство Крымского моста. Возведение переправы он назвал исторической миссией Фото: назовимост.рф На острове Тузла возведена первая опора моста через Керченский пролив под автомобильную трассу. Для ее устройства понадобилось 400 тонн металлоконструкций и 250 кубометров бетона. Всего мост в Крым стоит на 595 опорах Фото: Инфоцентр «Крымский мост» 10 июля 2017 года на Крымском мосту началась укладка асфальта. На асфальтирование более 200 метров дороги понадобилось около 400 тонн асфальтобетонной смеси Фото: tmn.rosavtodor.gov.ru В декабре 2017 года завершилось голосование за название моста в Крым. 64% проголосовавших выбрали вариант «Крымский мост» Фото: mintrans.gov.ru Рыже-белый кот Мостик стал символом строительства Крымского моста. В 2015 году его приютили строители. Позже у кота появился блог, в котором публиковались отчеты о строительстве сооружения. Когда мост был достроен, кот Мостик первым прошелся по нему Фото: vk.com / albums-106541878 В августе 2017 года завершен один из сложнейших этапов строительства Крымского моста — монтаж арки весом 6 тыс. тонн (почти как Эйфелева башня) на высоте 35 метров Фото: Инфоцентр «Крымский мост» 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин за рулем КАМАЗа открыл автомобильное движение по Крымскому мосту Фото: Пресс-служба Кремля Крымский мост в день открытия Фото: Пресс-служба Кремля Владимир Путин со строителями перед началом торжественного митинга-концерта по случаю открытия автодорожной части Крымского моста Фото: Пресс-служба Кремля 23 декабря 2019 года Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста Фото: Пресс-служба Кремля Крымский мост стал самым длинным в России и Европе. Его протяженность составляет 19 км Фото: Пресс-служба Кремля Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись железнодорожные топливные цистерны. В результате обрушился фрагмент автомобильного полотна Фото: соцсети Следственный комитет России квалифицировал как террористический акт подрыв на Крымском мосту Фото: Коммерсантъ / Вероника Котькова / купить фото Владимир Путин проехал по автомобильной полосе Крымского моста, отремонтированной после произошедшего 8 октября теракта Фото: Пресс-служба Кремля 23 февраля 2023 года после ремонта Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения. Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что восстановительные работы были выполнены в рекордно короткие сроки Фото: t.me / mkhusnullin 5 мая 2023 года досрочно открыли движение по второму железнодорожному пути Крымского моста Фото: t.me / mkhusnullin Около 24 млн автомобилей проехало за пять лет по Крымскому мосту Фото: Пресс-служба Кремля Мост состоит из четырех полос. Разрешенная скорость движения на дороге — до 90 км/ч. Пропускная способность этой трассы – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Фото: сайт Минтранса РФ 9 мая 2021 года модернизировали подсветку арок Крымского моста. Теперь в темное время суток они светятся цветами российского триколора Фото: сайт Минтранса РФ Арки моста были созданы на заводе «Воронежстальмост» Фото: сайт Минтранса РФ Благодаря особой конструкции мост защищен от сейсмических и погодных воздействий Фото: сайт Минтранса РФ Следующая фотография 1 / 22 В августе 2015 года была забита первая свая Крымского моста. Чтобы достать до твердого дна, их приходилось вбивать на глубину до ста метров. Всего при строительстве моста забито 5,5 тыс. свай Фото: kerch.com.ru 18 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин проинспектировал строительство Крымского моста. Возведение переправы он назвал исторической миссией Фото: назовимост.рф На острове Тузла возведена первая опора моста через Керченский пролив под автомобильную трассу. Для ее устройства понадобилось 400 тонн металлоконструкций и 250 кубометров бетона. Всего мост в Крым стоит на 595 опорах Фото: Инфоцентр «Крымский мост» 10 июля 2017 года на Крымском мосту началась укладка асфальта. На асфальтирование более 200 метров дороги понадобилось около 400 тонн асфальтобетонной смеси Фото: tmn.rosavtodor.gov.ru В декабре 2017 года завершилось голосование за название моста в Крым. 64% проголосовавших выбрали вариант «Крымский мост» Фото: mintrans.gov.ru Рыже-белый кот Мостик стал символом строительства Крымского моста. В 2015 году его приютили строители. Позже у кота появился блог, в котором публиковались отчеты о строительстве сооружения. Когда мост был достроен, кот Мостик первым прошелся по нему Фото: vk.com / albums-106541878 В августе 2017 года завершен один из сложнейших этапов строительства Крымского моста — монтаж арки весом 6 тыс. тонн (почти как Эйфелева башня) на высоте 35 метров Фото: Инфоцентр «Крымский мост» 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин за рулем КАМАЗа открыл автомобильное движение по Крымскому мосту Фото: Пресс-служба Кремля Крымский мост в день открытия Фото: Пресс-служба Кремля Владимир Путин со строителями перед началом торжественного митинга-концерта по случаю открытия автодорожной части Крымского моста Фото: Пресс-служба Кремля 23 декабря 2019 года Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста Фото: Пресс-служба Кремля Крымский мост стал самым длинным в России и Европе. Его протяженность составляет 19 км Фото: Пресс-служба Кремля Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись железнодорожные топливные цистерны. В результате обрушился фрагмент автомобильного полотна Фото: соцсети Следственный комитет России квалифицировал как террористический акт подрыв на Крымском мосту Фото: Коммерсантъ / Вероника Котькова / купить фото Владимир Путин проехал по автомобильной полосе Крымского моста, отремонтированной после произошедшего 8 октября теракта Фото: Пресс-служба Кремля 23 февраля 2023 года после ремонта Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения. Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что восстановительные работы были выполнены в рекордно короткие сроки Фото: t.me / mkhusnullin 5 мая 2023 года досрочно открыли движение по второму железнодорожному пути Крымского моста Фото: t.me / mkhusnullin Около 24 млн автомобилей проехало за пять лет по Крымскому мосту Фото: Пресс-служба Кремля Мост состоит из четырех полос. Разрешенная скорость движения на дороге — до 90 км/ч. Пропускная способность этой трассы – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Фото: сайт Минтранса РФ 9 мая 2021 года модернизировали подсветку арок Крымского моста. Теперь в темное время суток они светятся цветами российского триколора Фото: сайт Минтранса РФ Арки моста были созданы на заводе «Воронежстальмост» Фото: сайт Минтранса РФ Благодаря особой конструкции мост защищен от сейсмических и погодных воздействий Фото: сайт Минтранса РФ Смотреть

За все время к стройке моста привлекалось более 25 тыс. специалистов, в пиковые нагрузки на объекте одновременно работали около 15 тыс. инженеров и строителей. Сейчас Крымский мост ежедневно обслуживают более 200 специалистов и 35 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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