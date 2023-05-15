После открытия Крымского моста республику посетили 36,2 млн человек

За пять лет после открытия автодорожной части Крымского моста республику посетили 36,2 млн человек. По транспортному переходу через Керченский пролив в обе стороны проехало почти 24 млн машин, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
Фото: минтранс РФ
«Менее чем за два с половиной года было построено уникальное сооружение, которое стало важным шагом в развитии дорожно-транспортного комплекса как самого полуострова, так и всего юга России»,— отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.
Он напомнил, что правительство РФ приняло концепцию транспортной стратегии, в которую помимо Крымского моста вошли автодороги Краснодарского края на подходах к Керченскому проливу, подход к мосту со стороны Керчи и новая трасса А-291 «Таврида». Сейчас продолжается строительство и реконструкция трассы А-290 Новороссийск — Керчь, завершить работы на ней планируется уже в 2024 году. Только в 2023 году в Крыму планируют привести в нормативное состояние почти 190 км региональных и местных дорог. Работы пройдут на 17 объектах.
В апреле 2014 года президент РФ Владимир Путин поручил построить Крымский мост до декабря 2018 года. 15 мая 2018 года строительство автодорожной части было завершено. Ее протяженность составила 19 км, мост считается самым длинным в Европе. Движение по нему открыли на следующий день. Только за первые сутки по объекту проехали более 20 тыс. транспортных средств.
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Крымскому мосту 5 лет
За все время к стройке моста привлекалось более 25 тыс. специалистов, в пиковые нагрузки на объекте одновременно работали около 15 тыс. инженеров и строителей. Сейчас Крымский мост ежедневно обслуживают более 200 специалистов и 35 единиц техники.
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