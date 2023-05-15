Инфляция в Нижегородской области в апреле замедлилась до 0,1%

В Нижегородской области в апреле рост цен составил 0,1% (в марте – 0,38%). С начала года инфляция составила 1,93%, подсчитали в Нижегородстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За месяц в сегменте продовольственных товаров наметилась дефляция – цены снизились в среднем на 0,08% после роста в марте на 2,14%.

Цены на непродовольственные товары в среднем в апреле выросли на 0,08% после роста в марте на 0,7%. В секторе услуг инфляция замедлилась с 2,88% до 0,35%.

В России в апреле рост цен составил 0,38%. В базовом сценарии Центробанка в 2023 году инфляция составит 4,5–6,5%, в 2024-м — 4%.

Анастасия Еремина