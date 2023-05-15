Росприроднадзор не выдал БЗК заключение на объект на месторождении Муртыкты

«Башкирская золотодобывающая компания» (БЗК) не смогла получить экологическое заключение Росприроднадзора на объект капстроительства на месторождении Муртыкты в Учалинском районе Башкирии из-за нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Внеплановая проверка Росприроднадзора показала, что строительство велось «с грубейшими отступлениями» от согласованной Государственной экологической экспертизой проектной документации, отметила руководитель ведомства.

«Цена такой халатности может быть слишком высокой для природы. Золотодобытчику придётся привести строительство в соответствие с проектом. С теми нарушениями, которые мы видим сейчас, выдавать заключение мы не будем»,— подчеркнула Светлана Радионова.

Месторождение Муртыкты, расположенное в центральной части Учалинского района Башкирии, является крупнейшим по разведанным запасам месторождением на Южном Урале. «Башкирская золотодобывающая компания» обладает правом изучения, разведки и добычи руды на нем с 2017 года.

Главгосэкспертиза одобрила проект БЗК вскрытия и отработки запасов месторождения Муртыкты подземным способом летом 2021 года. На месторождении планировали построить поверхностные и подземные объекты, а также площадки наклонных съездов, закладочных скважин, вентиляционные скважины и другие производственные объекты. Компания планировала добывать до 300 тыс. т руды в год.

Наталья Александрова

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