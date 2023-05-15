«Очередное безволие "Динамо" понять трудно»

ЦСКА идет к серебряным медалям РПЛ. Главные конкуренты армейцев — «Спартак» и «Ростов» — потеряли очки в рамках 27-го тура. «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1), а «Ростов» уступил «Сочи» (0:1). Теперь ЦСКА опережает их на четыре очка. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В 27-м туре было немало результатов, которые можно назвать неожиданными. Кроме «Зенита», который не смог на заказ обыграть «Краснодар», «Спартак» опять показал, что может буксовать на ровном месте, сыграв вничью с «Химками» (1:1). Но если неудачу красно-белых еще как-то можно объяснить нереальным желанием «Химок» остаться в РПЛ или странным удалением Даниила Денисова, то очередное безволие «Динамо», на этот раз в домашнем матче с «Ахматом», и поражение со счетом 0:3 понять трудно.

Поэтому руководство бело-голубых наконец-то приняло решение, которое назревало. Об отставке тренера Йокановича после финального свистка прямо на стадионе объявил один из членов совета директоров клуба Дмитрий Гафин: «К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер, новый главный тренер».

Уже появились слухи о том, что новым наставником «Динамо» будет Марко Николич, который не так давно работал с «Локомотивом». Но кто бы не пришел в московскую команду, ему будет сложно, уверен футбольный эксперт, тренер Дмитрий Пятибратов: «Николич — хороший специалист, он очень прагматичный тренер, рациональный. Ставить атакующую игру всегда сложно, но у "Динамо" есть под это футболисты.

Мне кажется, любой тренер, который сейчас придет в клуб, столкнется со сложностями».

Но «Динамо» давно потеряло шансы на медали, а вот ЦСКА, обыграв «Торпедо» (3:0), после поражения «Ростова» от «Сочи» (0:1) прочно обосновался на второй строчке в турнирной таблице. Теперь если не все, то многое решится в следующем туре, после матча «Спартак»—ЦСКА, уверен бывший игрок народной команды Андрей Тихонов:

«Такие матчи очень ждешь. Если ЦСКА выиграет, у "Спартака" будет 7 очков отрыва, и тогда ему будет проблематично занять второе место. Если "Спартак" обыгрывает у себя дома ЦСКА, то вся борьба будет впереди. И у красно-белых довольно-таки неплохой график концовки».

В этом же туре самой напряженной получилась встреча с не слишком яркой вывеской «Факел»—«Пари НН». Тут сражение шло за право остаться в премьер-лиге. Судьбу встречи решил одиннадцатиметровый, который арбитр Сергей Иванов назначил в ворота «Нижнего» во втором тайме. Пенальти же в ворота «Факела» он отменил после просмотра VAR.

В концовке встречи, когда «Факел» играл на отбой, главный тренер хозяев Вадим Евсеев так эмоционально попросил мальчика, подающего мячи, не спешить, что серьезно напугал парня. После игры то ли в шутку, то ли всерьез Евсеев заявил, что прыгать на стол в раздевалке, как наставник обычно делает после побед, он теперь будет только после появления в Воронеже новой арены: «Думаю, когда тут стадион построят новый, тогда будем прыгать».

Что касается арбитров, то в этом туре они активно ошибались то засчитывая, то отменяя голы, забитые из положения «вне игры». VAR в этой ситуации помогает не всегда, так как не позволяет прочертить так называемые офсайдные линии. Но ошибки арбитров, которые влияют на исход того или иного матча, — дело настолько привычное, что истерик никто из тренеров уже не устраивает. Ну разве что наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после ничейного исхода с «Локомотивом» (1:1) немного пошумел. Но без последствий.