В Челябинске автозаправку закрыли на два месяца из-за нарушений безопасности

В Курчатовском районе города Челябинска на два месяца приостановили работу автогазозаправочной (АГЗС) станции, где выявили нарушения требований безопасности. Об этом сообщают в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

АГЗС находится на Свердловском тракте, 10Г, ей владеет индивидуальный предприниматель. В ходе проверки сотрудники прокуратуры и Ростехнадзора выявили, что объект работает с нарушениями, которые несут угрозу жизни и здоровья граждан. Так, заправка не была зарегистрирована в реестре опасных производственных объектов, а ее владелец не оформил лицензию на деятельность в области промышленной безопасности. На расположенных на объекте четырех надземных резервуарах отсутствовали наименования завода-изготовителя, год изготовления и заводские номера. Отсутствовало заключение экспертизы промышленной безопасности на подземные резервуары.

Суд признал владельца заправки виновным в нарушении требований промышленной безопасности на деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ).

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