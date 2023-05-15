В Екатеринбурге двух высокопоставленных полицейских будут судить за взятки

В Екатеринбурге начнут судить двух высокопоставленных сотрудников городского УМВД. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что начальник отдела по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска ОП №12 обвиняется в получении взятки через посредника в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Бывшему заместителю начальника ОП №6 инкриминируют взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). По данным ЕАН, речь идет о майоре Максиме Кузьмине и подполковнике Игоре Киселеве.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что весной 2022 года полиция задержала мужчину, которому грозила уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ (кража) за хищение имущества из садового домика. Родственники задержанного обратились к замначальника ОП №6, чтобы тот за взятку помог прекратить дела. Полицейский обратился за помощью ко второму обвиняемому. В итоге они смогли прекратить дело. По данным следствия, подполковник получил за это 200 тыс. руб., которые передал второму обвиняемому.

Кроме того, один из обвиняемых получил 50 тыс. руб. за возвращение паспорта мужчины, который ранее был изъят в ходе оперативно-разыскных мероприятий по делу о краже из садового домика. При этом вернуть паспорт он должен был безвозмездно.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что полицейских задержали сотрудники ФСБ и подразделения собственной безопасности МВД. «Если в ходе предстоящего судебного разбирательства вина задержанных будет доказана, оба они понесут предусмотренную законодательством нашей страны уголовную ответственность и больше никогда не смогут оказаться на государственной службе»,– отметил полковник Горелых.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте