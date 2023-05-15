18-летняя девушка за рулем ВАЗ врезалась в автобус в Сарапуле

14 мая около 6:15 в Сарапуле на перекрестке улиц Раскольникова и Советская произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, 18-летняя девушка за рулем «ВАЗ 2105» не уступила дорогу автобусу «ПАЗ» под управлением 46-летнего мужчины, который двигался по главной дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия пассажир автомобиля, 15-летняя девушка, получила травмы. Подростка госпитализировали в больницу.

Отмечается, что у водителя «ВАЗ 2105» имелись признаки опьянения. Однако от медицинского освидетельствования она отказалась. Стаж управления девушки составляет один месяц.