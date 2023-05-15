Волгоградец подозревается в повлекшем смерть ребенка склонении к наркотикам

Следственный отдел Центрального района Волгограда регионального СУ СКР занимается расследованием уголовного дела о склонении ребенка к употреблению наркотиков с летальным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

22-летнего уроженца ближнего зарубежья подозревают в незаконном сбыте наркотических веществ несовершеннолетнему (п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и склонении к потреблению наркотических средств, повлекшем по неосторожности смерть (п. «а, б» ч. 3 ст. 230 УК РФ).

По данным следствия, в ночь с 9 на 10 мая молодой человек познакомился с тремя девушками в одном из заведений на улице Набережная 62-й Армии: «В ходе общения он предложил им ради интереса попробовать запрещенное вещество, которое необходимо было забрать по месту его временного жительства в одной из гостиниц Городищенского района». Совершеннолетней была только одна из подруг.

Забрав наркотик, компания употребила его во дворе дома № 4 на улице Гоголя. 17-летняя девушка после этого скончалась.

Молодой человек попытался сбежать. Его задержали в Астраханской области. Суд заключил подозреваемого под стражу. Следователи проверят, законно ли мужчина пребывает в РФ.

Дарья Васенина