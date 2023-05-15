На Кубани выявили 17 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 17 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили семь случаев, в Сочи и Ейском районе – по два. Еще по одному заболевшему зарегистрировали в Армавире, Новороссийске, Калининском, Ленинградском, Тбилисском и Успенском районах.

На амбулаторном лечении находятся 188 человек, в стационарах – 112. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 362 305 случаев. Из них с выздоровлением выписали 350 806 человек, скончались – 11 199 пациентов.

Татьяна Ручкина

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