В США в рамках энергетической сделки на $18,8 млрд создается крупный оператор трубопроводов

Американская компания Oneok, занимающаяся хранением и транспортировкой сжиженного газа, сообщила о покупке американского оператора нефтепроводов Magellan Midstream за $18,8 млрд. По подсчетам The Wall Street Journal, в результате слияния будет образован второй по величине оператор трубопроводов в США.

Объединенная рыночная капитализация обеих компаний превысит $40 млрд. Кроме того, эта сделка станет крупнейшим слиянием текущего года в энергетическом секторе США.

Объединенная компания будет владеть или управлять трубопроводами по транспортировке нефти, нефтепродуктов, газа и других видов топлива общей протяженностью около 40 тыс. км, а также несколькими крупными хранилищами на побережье Мексиканского залива и на континенте.

Глава Oneok Пирс Нортон заявил, что сделка позволит не только создать одного из крупнейших трубопроводных операторов в Северной Америке, но и принять более активное участие в «энергетической трансформации» по освоению транспортировки и хранения таких видов топлива, как водород, а также топлива из возобновляемых и органических источников.

Евгений Хвостик