В результате паводка в Иркутской области погибла местная жительница

Из-за подтопления в Катангском районе Иркутской области погибла местная жительница. Предварительно, погибшая находилась в состоянии алкогольного опьянения, рассказала в Telegram-канале первый заместитель мэра МО «Катангский район» Евгения Васильева. Подробности происшествия в настоящее время выясняют правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Чучадеев, Коммерсантъ Фото: Владимир Чучадеев, Коммерсантъ

Всего, по данным МЧС Иркутской области, в шести населенных пунктах Катангского района подтоплены 179 домов, в которых проживают 289 человек, из них 31 ребенок.

В Красноярском крае из-за активного таяния снега и повышения уровня воды в реках затоплены семь жилых домов и 26 приусадебных участков.

Для пострадавших жителей силами МЧС регионов подготовлены пункты временного размещения. По данным метеорологов, активное таяние снега в ближайшие дни сохранится, уровень воды в реках остается высоким.

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Лолита Белова