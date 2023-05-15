Татарстанская сеть дискаунтеров «Находка» расширяет присутствие в Перми

Татарстанская сеть жестких дискаунтеров расширяет свое присутствие в Перми. Об этом сообщает «Ъ».

Первые магазины в Перми были открыты в марте 2023 года. Они появились на Ново-Гайвинской, 79а и Соликамской, 313в. Третья точка заработала на улице 10-я Линия, 8в. Кроме того, компания планирует открыть магазин на Автозаводской.

Сеть «Находка» заработала в 2015 году. Первый магазин был открыт в Альметьевске. В данный момент компания работает на территории всего Татарстана, а также Башкирии, Оренбургской области, Марий Эл, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Челябинской, Кировской областях. Управляет сетью ООО «Табыш». Сеть состоит из магазинов-складов, где продукцию размещают в коробках, а полки заменены на поддоны. Большую часть ассортимента составляют продукты отечественного производства.

"Ъ-Казань"