На Кубани выдача потребкредитов в апреле снизилась на 2,3%

В Краснодарском крае в апреле выдача потребительских кредитов снизилась на 2,3% по сравнению с показателями марта, до 40,5 тыс. ед. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

По выдаче потребкредитов в апреле Кубань занимает третье место в РФ. Регион опережают только Москва (64,5 тыс. ед., -2,6%) и Московская область (55,1 тыс. ед., -3,2%).

В Пермском крае выдача потребкредитов осталась на уровне прошлого месяца — 20,1 тыс. ед. Положительную динамику по выдаче кредитов показали всего несколько регионов: Кемеровская (+0,8%, 26,7 тыс. ед.) и Иркутская (+1,1%, 23,4 тыс. ед.) области, а также Красноярский (+0,3%, 24,1 тыс. ед.) и Приморский (+4,3%, 15,3 тыс. ед.) края.

Больше всего выдача потребкредитов увеличилась в Хабаровском крае — на 7,7%, до 10,8 тыс. ед. Однако регион все равно остался на последнем месте рейтинга. В топ-3 аутсайдеров также вошли Ленинградская (-1,6%, 12,2 тыс. ед.) и Тульская (-5,1%, 11 тыс. ед.) области.

Всего в России в апреле банки выдали 1,07 млн потребительских кредитов. Это на 2,4% меньше, чем в марте. При этом по сравнению с апрелем прошлого года число выданных потребкредитов выросло сразу на 77,4%. Такой рост объясняется падением выдачи потребкредитов в марте—апреле 2022 года из-за первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление.

Татьяна Ручкина

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