НБКИ: выдача потребкредитов снизилась на 5% в Нижегородской области

Около 21,5 тыс. потребительских кредитов было выдано в Нижегородской области в апреле. Это на 5,2% меньше по сравнению с мартом, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Нижегородская область оказалась в числе регионов с максимальным снижением выдачи потребкредитов. Более заметная динамика наблюдается только в Волгоградской области (-5,3%, до 17,85 тыс. шт).

В России в целом снижение выдачи потребительских кредитов составило 2,4% (1,07 млн кредитов). В НБКИ отметили, что это незначительное сокращение, а ситуация на рынке стабильная.

«На фоне общей неопределенности заемщики стараются осторожно подходить к получению новых кредитных обязательств, многие склоняются к сберегательной модели финансового поведения. Стоит отметить и консервативную кредитную политику банков», – сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Анастасия Еремина