Ярославская компания не заплатила за пойманных на Чукотке птиц

Ярославский районный суд удовлетворил иск двух ветеринаров к ООО «Интерсоюз» (ранее являлось организатором дельфинария в поселке Дубки) о выплате долга за содержание отловленных на Чукотке диких птиц. Решение опубликовано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Берингов баклан

Фото: Linda Tanner, wikimedia.org Берингов баклан

Фото: Linda Tanner, wikimedia.org

Истцы требовали заплатить деньги по договору за содержание 129 птиц (70 ипаток, 14 топорок, 37 толстоклювых кайр, 8 беринговых бакланов).

«Истцы вместе с альпинистами поехали в п. Беринговский Чукотского АО, где альпинисты ловили диких птиц, после чего истцы осматривали их, при необходимости лечили, размещали в клетки, ежедневно кормили, поили, следили за их здоровьем, вплоть до окончания перевозки птиц из п. Беринговский в г. Москву. В сентябре 2019 г. ответчик птиц забрал, однако, по неизвестной причине, не подписал акт приема-передачи. Ответчик неоднократно обещал оплатить услуги, но так и не сделал этого»,— приводится в решении суда позиция истцов.

На отлов птиц было получено разрешение в местных органах власти. Истцы должны были получить за каждую птицу, согласно договору, по 1000 рублей. Ответчик не отрицал факт отлова и содержания птиц. Отсутствие оплаты он объяснил тем, что большинство переданных птиц впоследствии погибли, «что, по мнению ответчика, свидетельствует о ненадлежащем содержании птиц истцами».

Истцы ссылались на другое решение суда. Ранее претензии к ООО «Интерсоюз» предъявили альпинисты, которые получили лишь часть денег за выловленных топорок, кайр, ипаток и бакланов. Этот иск был удовлетворен.

Ярославский районный суд удовлетворил требование ветеринаров частично. Согласно договору, лечить и кормить истцы должны были только топорок, кайр и ипаток, бакланы в документе не были упомянуты. Суд постановил взыскать с ярославской компании 99 тыс. руб. в пользу истцов, судебное решение вступило в законную силу.

Антон Голицын