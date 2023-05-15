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Aston Martin показал тизер нового спорткара

Компания Aston Martin показала тизер нового спорткара, премьера которого состоится весной 2023 года.

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Фото: Aston Martin

Фото: Aston Martin

Фото: Aston Martin

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Фото: Aston Martin

Фото: Aston Martin

Фото: Aston Martin

Никакой информации о новинке нет, однако британский автопроизводитель описывает грядущую премьеру как «потрясающие характеристики и динамику движения, органичную интеграцию передовых технологий и возвышенный стиль».

Официальная презентация нового Aston Martin состоится 24 мая — автомобиль станет одной из премьер, приуроченных к 110-летию автопроизводителя.

Максим Вершинин

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