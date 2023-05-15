Гурманские будни

Объясняем, что такое Coba c робатой
На Малой Дмитровке открылся ресторан современной японской кухни Coba.
У владельцев Анны и Никиты Татаевых уже есть одноименный проект на Новой площади — Coba Hand Roll Bar, в меню которого ручной выделки роллы и суши.
В новом Coba, который не очень ресторанному району пришелся весьма кстати, главный герой кухни — японский гриль робата. Техника приготовления мяса или рыбы в робате позволяет продуктам оставаться сочными внутри, при этом приобретая снаружи тонкую «карамелизированную» корочку. Многие блюда из меню Coba готовятся в робате и предварительно маринуются в аутентичных японских соусах. Лангустины, креветки и гребешки на гриле предложат подать с одним из соусов на выбор, например с самым трендовым сейчас трюфельным майонезом или с классическим соусом терияки. Мы насчитали девять разных соусов, каждый из которых придаст блюду свой характерный вкус.
Кухней здесь управляет Бадма Андреев, ранее работавший под началом японского шефа в ресторане Megumi, где он перенял технику приготовления современных японских блюд. В новом проекте сделан упор на обильное присутствие в меню морепродуктов и их свежесть. Меню большое: здесь и хенд-роллы (ручной выделки), где поровну риса и морепродуктов, и свежие сашими из российского сырья (мурманского лосося, дальневосточного гребешка и камчатского краба). Как это и положено в ресторанах, где следят за свежестью морепродуктов, рыба прилетает самолетом небольшими партиями раз-два в неделю.
Блюда с понятными названиями отличаются гастрономической подачей. Тартар из тунца подадут завернутым в тонкие слайсы из огурца с пюре из авокадо и украсят съедобными цветами, тартар из лосося — в обрамлении кусочков из авокадо, карпаччо из гребешка — с клубникой и соусом юдзу. Еще в Coba предлагают прессованные суши осидзуси, можно взять сразу микс, чтобы попробовать все нетривиальные вкусы.
Под выбранные блюда предлагают употреблять не саке, а коктейли, приготовленные с большим вниманием к деталям: лавандовый спритц сделан на японском джине с добавлением традиционного корейского напитка соджу и лавандового кордиала с содовой, а классический коктейль Old fashioned готовят на японском виски, настоянном на бобах тонка со сливовым вином — так он получается менее крепким и более сладким, чем классическая версия.
Улица Малая Дмитровка, дом 3
Ежедневно, с 12:00 до 0:00
Lila живет на крыше
Арабский лаунж Lila Arabic х Munterra распахнул двери на крыше проекта Lila на Сретенке. Все здесь пропитано колоритными этническими мотивами: низкие кожаные пуфы, ковры-килимы и подушки ручной работы приехали из Индии, плетеные абажуры — из Марокко. Материалом для столов послужил ротанг, для кресел ручной работы — массив дуба, тканевые шатры изготовлены из натуральной крапивы. Как и положено лаунж-зоне, посадка тут низкая. Ценители лаунж-культуры по достоинству оценят специальное меню кальянов авторства Munterra.
Меню вторит восточным мотивам интерьера, в нем встретились кухни Сирии, Египта, Марокко и Турции. Все мясо и молочные продукты строго халяльные и, по словам представителей владельца проекта GT Group, в числе самых отборных в Москве. В меню в первую очередь блюда на открытом мангале, за ними следуют восточные пиццы — лахмаджун и пиде, турецкие калачи — симиты.
Местная десертная карта (GT Group делает одни из самых вкусных десертов в Москве) получилась небольшой, но тоже в восточном стиле: молочная пахлава, а также десерты на основе розовой воды и фиников. Бренд-шефом проекта выступает француз Режис Тригель, шеф-поваром — Иван Панов, десерты — авторства бренд-шеф-кондитера группы Алексея Браташова. Коктейльная карта, конечно же, от Insider Bar (#13 в листинге The World`s 50 Best Bars 2021), который расположился этажом ниже и тоже входит в GT Group.
Улица Сретенка, дом 22/1, строение 1
пн-чт, вс, с 12:00 до 23:00
пт-сб, с 12:00 до 2:00
Фестиваль в фестивале
В рамках большого Российского ресторанного фестиваля, основанного гастроэнтузиастом и совладельцем ресторанных проектов Александром Сысоевым, с 11 по 25 мая проходит фестиваль «Новые имена». Среди участников — почти 300 ресторанов, открывшихся за последние полтора года, из 26 городов: Сочи, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Махачкалы. Гости смогут попробовать дегустационные сеты из трех-пяти популярных блюд по фиксированной цене: 1190, 1790 или 2590 руб. за сет. Сеты сопровождаются специально разработанным коктейлем Tchaikovsky Spritz.