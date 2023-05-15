Гурманские будни

Объясняем, что такое Coba c робатой

На Малой Дмитровке открылся ресторан современной японской кухни Coba.

У владельцев Анны и Никиты Татаевых уже есть одноименный проект на Новой площади — Coba Hand Roll Bar, в меню которого ручной выделки роллы и суши.

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В новом Coba, который не очень ресторанному району пришелся весьма кстати, главный герой кухни — японский гриль робата. Техника приготовления мяса или рыбы в робате позволяет продуктам оставаться сочными внутри, при этом приобретая снаружи тонкую «карамелизированную» корочку. Многие блюда из меню Coba готовятся в робате и предварительно маринуются в аутентичных японских соусах. Лангустины, креветки и гребешки на гриле предложат подать с одним из соусов на выбор, например с самым трендовым сейчас трюфельным майонезом или с классическим соусом терияки. Мы насчитали девять разных соусов, каждый из которых придаст блюду свой характерный вкус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тартар из лосося Тартар из тунца Bigeye Восходящее солнце Говядина с лапшой из цукини Квадратный арбуз Суика Курица (робата) Моти дыня-личи, мандарин-юдзу, виноград Пшеничная лепешка с говядиной и фуа-гра Осидзуси микс Кокос-манго Карпаччо из гребешка Ролл с лососем, крабом и авокадо Следующая фотография 1 / 12 Тартар из лосося Тартар из тунца Bigeye Восходящее солнце Говядина с лапшой из цукини Квадратный арбуз Суика Курица (робата) Моти дыня-личи, мандарин-юдзу, виноград Пшеничная лепешка с говядиной и фуа-гра Осидзуси микс Кокос-манго Карпаччо из гребешка Ролл с лососем, крабом и авокадо

Кухней здесь управляет Бадма Андреев, ранее работавший под началом японского шефа в ресторане Megumi, где он перенял технику приготовления современных японских блюд. В новом проекте сделан упор на обильное присутствие в меню морепродуктов и их свежесть. Меню большое: здесь и хенд-роллы (ручной выделки), где поровну риса и морепродуктов, и свежие сашими из российского сырья (мурманского лосося, дальневосточного гребешка и камчатского краба). Как это и положено в ресторанах, где следят за свежестью морепродуктов, рыба прилетает самолетом небольшими партиями раз-два в неделю.

Блюда с понятными названиями отличаются гастрономической подачей. Тартар из тунца подадут завернутым в тонкие слайсы из огурца с пюре из авокадо и украсят съедобными цветами, тартар из лосося — в обрамлении кусочков из авокадо, карпаччо из гребешка — с клубникой и соусом юдзу. Еще в Coba предлагают прессованные суши осидзуси, можно взять сразу микс, чтобы попробовать все нетривиальные вкусы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лавандовый спритц Коктейль бусидо Следующая фотография 1 / 2 Лавандовый спритц Коктейль бусидо

Под выбранные блюда предлагают употреблять не саке, а коктейли, приготовленные с большим вниманием к деталям: лавандовый спритц сделан на японском джине с добавлением традиционного корейского напитка соджу и лавандового кордиала с содовой, а классический коктейль Old fashioned готовят на японском виски, настоянном на бобах тонка со сливовым вином — так он получается менее крепким и более сладким, чем классическая версия.

Улица Малая Дмитровка, дом 3 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

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Lila живет на крыше

Арабский лаунж Lila Arabic х Munterra распахнул двери на крыше проекта Lila на Сретенке. Все здесь пропитано колоритными этническими мотивами: низкие кожаные пуфы, ковры-килимы и подушки ручной работы приехали из Индии, плетеные абажуры — из Марокко. Материалом для столов послужил ротанг, для кресел ручной работы — массив дуба, тканевые шатры изготовлены из натуральной крапивы. Как и положено лаунж-зоне, посадка тут низкая. Ценители лаунж-культуры по достоинству оценят специальное меню кальянов авторства Munterra.

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Меню вторит восточным мотивам интерьера, в нем встретились кухни Сирии, Египта, Марокко и Турции. Все мясо и молочные продукты строго халяльные и, по словам представителей владельца проекта GT Group, в числе самых отборных в Москве. В меню в первую очередь блюда на открытом мангале, за ними следуют восточные пиццы — лахмаджун и пиде, турецкие калачи — симиты.

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Местная десертная карта (GT Group делает одни из самых вкусных десертов в Москве) получилась небольшой, но тоже в восточном стиле: молочная пахлава, а также десерты на основе розовой воды и фиников. Бренд-шефом проекта выступает француз Режис Тригель, шеф-поваром — Иван Панов, десерты — авторства бренд-шеф-кондитера группы Алексея Браташова. Коктейльная карта, конечно же, от Insider Bar (#13 в листинге The World`s 50 Best Bars 2021), который расположился этажом ниже и тоже входит в GT Group.

Улица Сретенка, дом 22/1, строение 1 пн-чт, вс, с 12:00 до 23:00 пт-сб, с 12:00 до 2:00

Фестиваль в фестивале

В рамках большого Российского ресторанного фестиваля, основанного гастроэнтузиастом и совладельцем ресторанных проектов Александром Сысоевым, с 11 по 25 мая проходит фестиваль «Новые имена». Среди участников — почти 300 ресторанов, открывшихся за последние полтора года, из 26 городов: Сочи, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Махачкалы. Гости смогут попробовать дегустационные сеты из трех-пяти популярных блюд по фиксированной цене: 1190, 1790 или 2590 руб. за сет. Сеты сопровождаются специально разработанным коктейлем Tchaikovsky Spritz.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ресторан Juan cantina espanola, Санкт-Петербург Ресторан TT bistro, Нижний Новгород Ресторан Ginstitute, Москва Ресторан Get to wine, Сочи Ресторан The Greeks, Москва Ресторан Dacha gastropub, Москва Ресторан GIALLO, Санкт-Петербург Ресторан NAIA, Санкт-Петербург Ресторан OVO Izakaya, Екатеринбург Ресторан «Нани Джорджовани», Краснодар Следующая фотография 1 / 10 Ресторан Juan cantina espanola, Санкт-Петербург Ресторан TT bistro, Нижний Новгород Ресторан Ginstitute, Москва Ресторан Get to wine, Сочи Ресторан The Greeks, Москва Ресторан Dacha gastropub, Москва Ресторан GIALLO, Санкт-Петербург Ресторан NAIA, Санкт-Петербург Ресторан OVO Izakaya, Екатеринбург Ресторан «Нани Джорджовани», Краснодар

Ольга Карпова