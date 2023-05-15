«Уралкалий» вошел в Топ-50 рэнкинга компаний по переходу на зеленую энергию

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало первый рэнкинг «Toп-50 энергия» российских нефинансовых компаний, проявляющих наибольшее внимание к зеленому энергопереходу. В него вошло березниковское ПАО «Уралкалий», которое является одним из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. По информации на сайте RAEX, компания набрала в рэнкинге 100 баллов и заняла общее 10-е место, опередив всех других попавших в него производителей агрохимической продукции.

Объединенное с «Уралкалием» в одну группу АО «ОХК “Уралхим”», которое также специализируется на производстве удобрений, заняло 39-е место, набрав 54 балла.

Рэнкинг «Toп-50 энергия» был составлен RAEX на основе проведенной экспертами агентства оценки политик, отчетности и показателей эффективности компаний в областях «использование энергии» и «возобновляемая энергия». Оценка проводилась в соответствии с открытой методикой. В список были отобраны лучшие из 160 российских компаний, за исключением представителей банковско-финансового сектора.