Мэрия Уфы откроет кредитную линию на 390 млн рублей для покрытия дефицита бюджета

Администрация Уфы на аукционе 24 мая выберет банк для открытия возобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджета Уфы и (или) погашения долговых обязательств, сообщается на сайте госазкупок. Начальная цена контракта составляет 33,15 млн руб. Источник финансирования — бюджет Уфы.

Кредитная линия с лимитом в 390 млн руб. выдается на один год, с предельным сроком погашения 20 июня 2024 года. Процентная ставка может составить 8,5% годовых.

Бюджет Уфы на 2023 год утвержден по доходам на уровне 44,1 млрд руб., расходам — 44,2 млрд рублей, дефицит бюджета — 38,8 млн руб.

Майя Иванова

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