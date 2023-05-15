На Ямале простятся с погибшими на СВО военными

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) простятся с двумя военнослужащими, погибшими в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Власти пообещали оказать помощь родственникам погибших.

Во вторник, 16 мая, с 10:00 до 12:00 в ритуальном зале пройдет прощание с Рустамом Ташриповым, а с 12:00 до 14:00 в храме Архистратига Михаила – с Евгением Сторожевым.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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