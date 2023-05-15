Мэр Краснодара поручил проверить готовность школ к проведению ЕГЭ

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил проверить готовность школ к сдаче госэкзаменов — ЕГЭ и ОГЭ. Он поставил задачу еще раз объяснить всем участникам проведения экзамена основы техники безопасности, а также осмотреть электроподстанции, чтобы исключить перебои с электричеством, сообщает пресс-служба мэрии.

«Остался последний рывок перед главным экзаменом для всех школьников. Если для них это непростой период, то для нас он вдвойне сложен. Мы должны быть готовы ко всем внештатным ситуациям. Оправданий не может быть»,— отметил Евгений Наумов.

Последний звонок пройдет в школах 23 мая. Уже на следующий день девятиклассники будут сдавать первый экзамен. Для выпускников одиннадцатых классов первое испытание пройдет 26 мая. В Краснодаре ОГЭ будут проводить в 77 школах, ЕГЭ — в 27.

Татьяна Ручкина

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