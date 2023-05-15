Башкирия за 20 млн рублей приобрела второй дом усадьбы Соловьевых под музей

Минземимущество Башкирии приобрело у компании «Башгражданстрой» второй дом памятника культурного наследия усадьбы Соловьевых. Контракт о продаже особняка заключен 10 мая, следует из материалов портала госзакупок.

Сделку профинансировал республиканский бюджет, стоимость объекта составила 19,6 млн рублей. В обосновании цены контракта отмечается, что она определена на основании распоряжений правительства Башкирии и отчета об определении рыночной стоимости.

Здание площадью 163 кв. м перешло в республиканскую собственность, в нем планируют открыть Музей музыки имени Шаляпина. Особняк будет находиться в оперативном управлении Национального музея Башкирии.

Дом является выявленным объектом культурного наследия. В госконтракте оговаривается, что он перешел к новому собственнику в «пригодном для его использования состоянии», с черновой отделкой.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству приобрести это здание для Музея музыки еще в феврале. В 2021 году Башкирия приобрела у «Башгражданстроя» первый дом усадьбы Соловьевых — под Музей полярников. Стоимость этого объекта оценили в 52,6 млн рублей.

Наталья Александрова

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