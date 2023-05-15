Последние звонки пройдут лишь в части белгородских школ и с ограничениями

Последние звонки запланировано провести лишь в части белгородских школ, рассказал региональный министр образования Андрей Милехин. Мероприятия запланированы на 23 мая.

В школах в 15-километровой зоне от границы с Украиной очного формата не будет. В Белгороде, Белгородском районе, а также Яковлевском и Новооскольском городских округах праздник очно пройдет только для выпускников девятых и одиннадцатых классов, при этом на линейке не должно быть более 200 человек. В удаленных от границы муниципалитетах, где дети учатся очно, линейки пройдут для всех классов, но на них не должно присутствовать более 300 человек.

В мэрии Белгорода сообщили, что во время праздника в местах проведения мероприятий будет действовать пропускной режим и усилена охрана: «Предварительно площадки обследуют сотрудники УМВД и кинологи.

Состав гостей на последнем звонке будет согласован с руководством школы заранее».

«Конечно, это уникальный праздник в жизни любого ребенка. Все с нетерпением его ждут. Мы не можем допустить трагедий. Мы должны сделать все, чтобы жизни и здоровье ребят были спасены. Поэтому важно провести индивидуальную работу на местах. Самое главное, чтобы никакой самодеятельности здесь не было»,— сказал губернатор Вячеслав Гладков.

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