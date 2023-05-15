Краснодар вошел в топ-10 городов с самым высоким ростом цен на вторичное жилье

Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Краснодаре за апрель составила 1,7%. Краевая столица в числе городов-лидеров, где сильнее всего подорожало вторичное жилье. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков федеральной компании «Этажи».

Помимо Краснодара в списке городов, в которых растет средняя цена на квадратный метр вторичного жилья, также расположились: Омск (3,7%), Челябинск (3,3%), Екатеринбург (2,8%), Самара (2,4%), Ростов-на-Дону (2,2%), Казань (1,8%), Пермь и Красноярск (1,6%), Новосибирск(1,2%).

В целом же по России средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья по сравнению с маем 2022 года выросла на 3,7%, а по сравнению с апрелем 2023 года — на 0,5%.

Олег Исаев

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