Главой Уфимского района Башкирии стал Николай Ельников

Решением совета Уфимского района от 12 мая главой администрации Уфимского района по контракту назначен Николай Ельников, сообщил на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров. «Желаем вам удачи, успехов, хорошей работы»,— заявил он.

Как передает «Башинформ», депутаты совета проголосовали за кандидатуру господина Ельникова единогласно. На сайте совета документы о результатах конкурса не опубликованы.

Николай Ельников был назначен исполняющим обязанности главы района в апреле после ухода с поста Вилория Угарова, который стал заместителем министра ЖКХ Башкирии.

Влада Шипилова

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