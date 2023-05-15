В Уфе отключат воду в 350 домах

На этой неделе в Уфе около 350 домов останутся без горячей и холодной воды, сообщили в «Уфаводоканале». Так, 16 мая с 11:00 до 23:00 воду отключат в домах на улицах Фурманова, Мишкинской, Петрозаводской, Богородской, Фадеева, Прессовой, Дуванской, Кецховелли, Белинского, Байкальской, Хетагурова и Индустриальном шоссе. Причина — замена запорной арматуры на водопроводной линии.

Без воды также останутся жители домов на проспекте Октября и на Российской улице 16 мая с 10:30 до 17:30. Причина — замена пожарного гидранта. По этой же причине без воды останутся жители улиц Заводской, Батумской, Бессонова, Дмитриева. Воду им отключат 17 мая с 10:30 до 17:30.

Венера Хисамова

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