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Комиссаров Алексей Геннадиевич

Окончил Московский автомобильно-дорожный институт, факультет автомобильного транспорта.

В 1991 году основал свою компанию, существующую до сих пор, и руководил ей почти 20 лет.

Получил степень МВА, занимался венчурным финансированием, был «бизнес-ангелом», основал бизнес-инкубатор InCube. В 2010 году стал победителем российского этапа международного конкурса «Предприниматель года» компании Ernst & Young в номинации «Промышленное производство».

С 2011 по 2015 год занимал должность министра правительства Москвы, был советником мэра, руководил департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства, возглавлял департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы.

В 2015 году был назначен директором Фонда развития промышленности.

С 2017 года занимал должность проректора—директора ВШГУ РАНХиГС, а с 2018 года возглавляет президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

23 января 2023 года назначен исполняющим обязанности ректора РАНХиГС.

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