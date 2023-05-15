В Угличе за призывы к экстремистской деятельности осудили уроженца Подмосковья

Уроженец города Одинцово Московской области признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. О приговоре Угличского районного суда сообщает пресс-служба Ярославского УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд в Угличе

Фото: сайт Угличского районного суда Суд в Угличе

Фото: сайт Угличского районного суда

Уголовное дело расследовалось УФСБ России по Ярославской области. Следствие установило, что 30-летний обвиняемый призывал «к насильственным действиям в отношении сотрудников полиции». Ранее он уже был судим за убийство, грабеж, возбуждение религиозной, национальной и расовой вражды.

Угличский районный суд посчитал доказанной вину уроженца Подмосковья в публичных призывах к экстремисткой деятельности и приговорил к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Андрей Иванов