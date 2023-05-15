На Коммунальном мосту временно открыли движение по всем полосам

В Перми на Коммунальном мосту 15 мая открыли движение по всем четырем полосам. С 29 апреля оно было ограничено из-за планового ремонта: на ремонтируемом участке осуществлялось только по двум полосам, по одной в каждую сторону. В МКУ «Пермблагоустройство» пояснили, что ремонт моста выполняется по графику, однако он включает в себя работы не только на самом объекте, но и на технологической базе подрядчика. Кроме того, было необходимо время на набор прочности бетона при омоноличивании водоотводной системы на мосту, в этот момент постоянное присутствие рабочих не требовалось, что позволило временно запустить движение по всей ширине моста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Это сделано для минимизации транспортных заторов в то время, когда ведется ремонт на улице Локомотивной. В ночь на 17 мая начнется фрезерование покрытия Коммунального моста, будет вновь введено ограничение движения по полосам»,— сообщили в МКУ «Пермблагоустройство».

Ремонтные работы на Коммунальном мосту планируется завершить 1 июня. На участке от ул. Окулова до ул. Борцов Революции предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия моста и подходов, устройство гидроизоляционного слоя, пешеходного ограждения и ограждений из шумозащитных экранов на правом берегу, а также устройство ливнеприемников и колодцев.