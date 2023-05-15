Златоустовский ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» выиграл чемпионат России

Женский ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» (Златоуст) вернул себе титул чемпиона России, в финальном матче обыграв нижегородский «Буревестник». Основное время завершилось вничью со счетом 12:12, в серии пенальти южноуральские спортсменки были точнее – 4:3.

«Динамо-Уралочка» выигрывает золото чемпионата России в шестой раз. Впервые клуб завоевал этот титул в 1992 году, затем четыре года подряд с 1999 по 2002 годы. Кроме того, златоустовские ватерполистки 13 раз становились серебряными и девять раз – бронзовыми призерками чемпионата.

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