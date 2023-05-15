«ММК-метиз» изготовил новые виды арматурных канатов

Магнитогорский метизно-калибровочный завод («ММК-метиз», входит в группу ММК) изготовил два новых вида стальных канатов для применения в краностроении и при производстве железобетонных изделий. Об этом сообщают в министерстве промышленности Челябинской области.

«ММК-метиз» изготовил 8-прядный канат диаметром 21 мм из пластически обжатых прядей, предназначенный для телескопических стрел автокранов. Продукция направлена на сертификацию в уполномоченный орган. Также предприятие выпустило опытную партию стабилизированных арматурных канатов из стали марки 80-Ф диаметром 12,5–12,7 мм. Испытания подтвердили их соответствие требованиям нормативной и технической документации.

«ММК-метиз» выпускает канаты с цинковым покрытием и без покрытия для строительной, транспортной отраслей, судостроения, горно- и нефтегазодобывающей промышленности.

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